Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

MEB'de kadrolu öğretmenliğin ve tüm boş kadroları doldurulması esas olmalıdır. Zorunlu ihtiyaçlar(norm açığı oluşması, istifa, izin, emeklilik nedeniyle oluşacak boşluklar) halinde ise vekil öğretmenlik uygulaması yapılabilir. Böylece görevlendirilen vekil öğretmenin maaşı kadrolu öğretmenin 2/3 ü oranında olacağı gibi ek ders ücreti de ödenmiş olacaktır.

Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması uygulaması hayata geçirilmelidir.

Eğitim sisteminde görev yapan ve aynı öğretmenler odasını paylaşan öğretmenler arasında ayrım yapılması doğru bir yaklaşım olmayıp yıllardır var olan bu sorunun çözülmesi gerekir. 2021 yılında asgari ücretin altında ücret alan ve aylık en çok 15-16 gün sigorta yapılan öğretmenlerin varlığı eğitim sistemi açısından da çok sakıncalıdır. Ucuz iş gücü anlamına gelen bir uygulamanın devlet eliyle yapılması, sosyal güvenlik dışında özlük hakları noktasında da mağdur bir kesimin varlığı söz konusudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Aralık 2018'de açıkladığı ve 100 gün içinde hayata geçecek icraatları arasında da yer alan ücretli öğretmenlerin ders ücretlerinin %100 arttırılması uygulamasına geçilmesi sorunun ilk etapta azaltılmasını sağlayacaktır. Sorunun kökten çözümü bellidir. Bu çözüm için Öğretmenlik meslek kanunu fırsat olarak değerlendirilebilir ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tüm sorunların çözümüne yönelik adımlar TBMM'de atılabilir.

Cumhurbaşkanının ikinci yüz günlük icraat programında aşağıdaki şekilde yer alan madde unutulmamalı, göz ardı edilmemelidir.

https://www.memurlar.net/haber/795586/2-100-gunluk-eylem-planinin-tam-metni.html

Maksut BALMUK

Öğretmen