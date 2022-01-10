2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında; " Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz . Yukarıda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, mezkur Yönetmelik maddesi gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 8 Aralık 2021 tarihli toplantısında alınan kararla aşağıdaki tabloda belirtilen alanlar haricinde " dört yıllık eğitim veren lisans programlarında" öğretim görevlisi istihdam edilemeyecektir.