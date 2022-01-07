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Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı

Aksaray'da Kovid-19 tedavisi görürken ambulans helikopterle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan aile hekimi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 17:47
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Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı

Aksaray Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Nuray Sevim (50), 9 Aralık 2021'de Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Sevim, kurtarılamadı.

Sevim'in cenazesinin yarın Aksaray Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

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