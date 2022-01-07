'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türk Parlamenterler Birliğinin, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştüğünü belirterek, "Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa, biz üzerimize düşeni yaparız' dedik." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 20:05
Yazdır
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk Parlamenterler Birliğinin, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştüğünü belirten Elitaş, birliğin "Milletvekili arkadaşlarımız, özellikle bu dönemde cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düşüyor." dediklerini aktardı.

Elitaş, "Doğru. Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş." dedi.

Bir hak kaybı olduğunu dile getiren Elitaş, 1500-2000 milletvekili emeklisi bulunduğunu belirtti. Elitaş, "Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler 'evet' derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız." dediklerini kaydetti.

Emekli milletvekillerinin maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin küsur lira olduğunu, cumhurbaşkanı maaşı yüzde 14,4 arttığı için onların maaşının da yüzde 14 artacağını anlatan Elitaş, "Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliğinin haklı talebi... Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik." bilgisini verdi.

Gazetecilerin, diğer siyasi partilerden ne yanıt alındığına dair sorusu üzerine Elitaş, bunu bilmediğini söyledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti
Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti
Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanını seçtikten sonra Türkiye'nin bütün çarkları dönecek
Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanını seçtikten sonra Türkiye'nin bütün çarkları dönecek
'AK Parti bir devlet partisi değil bir millet partisidir'
'AK Parti bir devlet partisi değil bir millet partisidir'
Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyorlar
Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyorlar

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Omicron'un bulaşma oranı ne kadar?

Omicron'un bulaşma oranı ne kadar?

Fransa'da corona virüse (Covid-19) yakalanan 130 bini aşkın kişinin incelendiği yeni bir araştırma, Omicron varyantının Delta varyantına göre yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı.