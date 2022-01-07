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Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde randevusuz muayene olmak istediği iddia edilen bir hastanın yakınının, doktoru darbetmesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 21:12
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Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama

Koca, Twitter hesabından, Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadık Oluk'un hasta yakını tarafından darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, "Gaziantep'te yaşanan şiddet olayı vahim. Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darbetti. Olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi var. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
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