Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre BİLGİLİ görevden alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 00:06
8 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre BİLGİLİ görevden alınmış, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ atanmıştır.
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/1
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre BİLGİLİ görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ atanmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
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