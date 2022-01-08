Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan şiddet olayları yatışmaya başlarken, göstericilere yönelik operasyonların devam edeceği aktarıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gösterilerin ardından yaptığı halka sesleniş konuşmasında, güvenlik güçlerine "uyarı yapmadan ateş açma" emri verdiğini söyledi. Bazı bölgelerde internet erişiminin belli bir süre için sağlanması kararı alındığına dikkat çeken Tokayev, internete serbest erişimin, iftira ve kışkırtıcı içerikleri yayınlama anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Kazakistan lideri, ülkesine 'barış gücü' gönderen ülkelere ise teşekkür etti.

20 BİN SİLAHLI SALDIRGAN

Ülkenin eski başkenti ve en büyük şehri Almatı'ya 20 bin 'teröristin' saldırdığını belirten Tokayev, terörist olarak nitelediği kişilere karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini, teslim olmayanların ise vurulacağını vurguladı. Canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Kazakistan Cumhurbaşkanı, silahlı isyancıların tek merkez tarafından eğitilip koordine edildiğini ve müzakere seçeneğinin masada olmadığını söyledi. Tokayev, suçlularla ve katillerle pazarlık yapılmayacağını belirtirken, "Silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşıyoruz. Yani yok edilmeliler. Bu da kısa sürede olacak" ifadelerini kullandı.

OHAL KADEMELİ KALDIRILACAK

Tokayev, 5 Ocak'ta uygulanmaya başlayan olağanüstü hal (OHAL) ile bölgede anayasal düzenin sağlandığını ifade etti. OHAL'in aşamalı olarak kaldırılacağını aktaran Tokayev, vatandaşların barışçıl ifade ettikleri taleplerin dinleneceğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Kazakistan'da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu. Havalimanı, geçtiğimiz günlerde protestocular tarafından yağmalanıp tahrip edilmişti.

PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Kazakistan lideri, ülkesine 'barış gücü' gönderdiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel teşekkür etti. Kendi çağrısı ile gelen KGAÖ güçlerinin ülkede yalnızca kısa bir süre kalacağını belirten Tokayev, desteklerinden dolayı Türkiye, Çin ve Özbekistan liderleri ile Birleşmiş Milletler yöneticilerine de şükranlarını bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Almatı'ya indiğini duyururken, Kırgızistan'ın da 50 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdiği bildirildi. Tacikistan'ın ise 200 asker göndereceği belirtildi.

Kırım'ı ilhak eden komutanı atadı

Kazakistan'a gönderilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü güçlerinin başına Rus Hava İndirme Tugayı Komutanı Albay-General Andrey Serdyukov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atandı. Atama kararını Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. General Serdyukov, 2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak eden Rus askeri gücünü komuta etmişti. Generalin yine Donbass ve Suriye'de de Rus güçleri komuta ettiği biliniyor.