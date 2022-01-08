Tacizci meclis üyesine babadan meydan dayağı

CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bilgin, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra gönlünü 32 yaşındaki Mimar M.S.'ye kaptıran Bilgin, genç kızla arkadaşlık kurmak için tüm yollara başvurdu. Nişanlı olan genç kız, Belediye Meclis Üyesi Bilgin'den gelen taciz mesajlarından bunalıp konuyu nişanlısına açtı.

Mesaj ve tacizler bir türlü kesilmeyince nişanlı çift arasında kavgalar başladı. M.S. bir süre sonra nişanlısından ayrılmak zorunda kaldı. Bilgin, genç kızın nişanlısından da ayrılmasını fırsat bilip iddiaya göre sürekli telefonla taciz etmeye başladı.

GENÇ MİMARIN OFİSİNE GİTTİ

Mehmet Bilgin, önceki akşam iddiaya göre M.S.'nin Çanakkale Caddesi'nde bulunan mimarlık ofisine gitti. M.S.'nin ikinci katta bulunan mimarlık ofisinin kapısına dayanan ve alkollü olduğu ileri sürülen Bilgin, kapıda M.S.'nin annesini görünce merdivenden koşar adımlarla kaçmaya başladı. Bu sırada aynı binanın alt katındaki iş yerinde bulunan ve bağırma sesleri nedeniyle apartmana yönelen baba S.S. kızını sürekli taciz eden Bilgin'i karşısında görünce kavgaya tutuştu. Apartman girişinde başlayan kavga sokak ortasına taştı.

Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Baba S.S. çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olayın ardından CHP Genel Merkezine gönderdiği dilekçe ile Bilgin'in görevinden alınması için şikayetçi oldu. Baba S.S., Bilgin hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konuyu sümen altı ettiği ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN