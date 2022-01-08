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Adana'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 10:08
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasındaki Ö.F.S'nin (59) bir dönem KKTC'de "askeri mahrem imam" sıfatıyla örgütte faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Ö.F.S'nin 1990 yılında astsubay rütbesiyle orduda görevliyken meslekten ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak işe başladığı öğrenildi. Zanlının, memur olarak çalıştığı Adana Defterdarlığından da emekliye ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, KKTC'deki örgüt üyesi bazı astsubaylardan sorumlu olduğu ve çeşitli faaliyetleri bulunduğu belirlenen Ö.F.S'nin, 2008-2009'da sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö.F.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ şüphelilerine yönelik çalışma başlatılmıştı. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polisin 6 Ocak'ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

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