MEB'den görme yetersizliği olanlar için 'İlk Yardım Okulu' kitabı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı hazırladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 10:21
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kitap, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle basıldı.
İlk yardımın önemi ve ilk yardım müdahalelerinin hikayeler eşliğinde anlatıldığı kitap, çocuklar, öğretmenler, veliler ve kurumlar için kaynak eser niteliği taşıyor.
Kitap, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere ulaştırılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız