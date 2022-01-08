Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Ana sayfaHaberler Dünya

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 10:40
Yazdır
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehirde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.

Başkentin tüm giriş ve çıkış yollarına polis kontrol noktaları kuruldu.

Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor.

İkinci kademe bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle ödemelerde nakit paraya ihtiyaç duyan şehir sakinleri ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 23.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nur Sultan, polis tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor.

19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilen şehirde herhangi bir çatışmanın olmadığı, genel olarak durumun istikrarlı olduğu gözlemleniyor.

- Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi
ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Rusya'ya bu daveti yaparsanız kolunuzu kaptırırsınız
Rusya'ya bu daveti yaparsanız kolunuzu kaptırırsınız
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
ABD Dışişleri Bakanı: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur
ABD Dışişleri Bakanı: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur
Kazakistan'da protestolar vahşete dönüştü! Göstericiler 3 polisin kafasını kesti kabus büyüyor
Kazakistan'da protestolar vahşete dönüştü! Göstericiler 3 polisin kafasını kesti kabus büyüyor

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.