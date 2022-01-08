Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından notlar;

* Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor.

* Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

* Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı.

* Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

* OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

* Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.

3600 EK GÖSTERGE

* 3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

* Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

* Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

* Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.

İstanbul'da bir işyerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz.

* Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk.

* O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti.

* Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

AGİ KALKTI MI?

* İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz.

* AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor.

* Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1200-1300 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız.

* Bunu bir de 2500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır.

* Temmuzda yeniden düzenlenecek. 6 aylık bir artış bu.