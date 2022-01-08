AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin asgari geçin indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AGİ KALKTI MI?

* İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz.

* AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor.

* Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1200-1300 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız.

* Bunu bir de 2500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır.