43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı

Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı

Malatya'da erken yaşta evlenen 4 çocuk annesi Meryem Çiçek, üniversite hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi- Meryem Çiçek:- "Denedim, denedim en sonunda başardım. Umarım herkese örnek olabilmişimdir, öncelikle de çocuklarıma"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 11:58
Yazdır
43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı

- Erken yaşta evlendiği için eğitim hayatını sürdüremeyen Malatyalı Meryem Çiçek, çocuklarına "Beni örnek alın" diyebilmek adına önce kazandığı üniversiteden mezun oldu ve onlarından önce KPSS'yi kazanıp iş hayatına atıldı.

Memur bir baba ile ev hanımı annenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ve liseyi bitirir bitirmez tanıştığı eşiyle evlenen 43 yaşındaki Meryem Çiçek, çocukları okul çağına gelince onların derslerine yardım etmeye başladı.

Çiçek, çocuklarına örnek olabilmek için 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü kazandı. Hiç sene kaybetmeden mezun olan Çiçek, ardından KPSS'ye girerek iş hayatına atılmak için çalışmalara başladı.

Bu arada çeşitli kurslara katılıp sertifika da alan ve Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinde çalışmaya başlayan Çiçek, sertifikaları ve KPSS puanıyla Doğanşehir Fen Lisesine aşçı yardımcısı olarak atandı.

Meryem Çiçek, AA muhabirine, çocukları doğduğu günden beri her zaman kendi hareketleriyle onlarının geleceğine şekil vermeye çalıştığını anlattı.

Çiçek, en büyük oğlunun liselere giriş sınavı için ders çalıştığı dönemde ona örnek olmak adına kendisinin de üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu arada üniversite sınavını kazanmış oldum. Oğlum da lise sınavına girdi ve o da kazandı. 2 yıllık Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü 2016 yılında bitirdim. Daha sonra KPSS'ye girmeye başladım. İş aradım ama birçok yerde tecrübeli olmadığım için iş bulamadım. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin açılışını gördüm. O gün o vesileyle geldim, başvurumu yaptım. Başvurudan bir ay sonra bana dönüş yapıldı. 'Aramıza gelip bize yardımcı olursanız mutlu oluruz.' dediler. Bir gün, iki gün ara ile gelip (yemek, tatlı ve pasta yapımı konusunda) kendilerine yardımcı oldum. Daha sonra beni daimi olarak işe aldılar."

İş aradığı dönemde kendisinden sertifika ve çeşitli eğitimler istendiğini ifade eden Çiçek, bunun için Halk Eğitimi Merkezinde ilgili eğitimlere devam ettiğini, ilk yardım, hasta kayıt, kabul ve bilgisayar işletmenliği gibi sertifikalar aldığını söyledi.

Kooperatifte de kendilerine birçok alanda kurs verildiğini kaydeden Çiçek, bu sürede de KPSS'ye hazırlanmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Çiçek, birkaç yıl denediği halde KPSS puanıyla herhangi bir yere yerleştirilemediğine değinerek, "Daha sonra en son oğlumla beraber 2020'de yan sınıflarda KPSS'ye girdim. Oğlumun bölümü paramedik olduğu için 95 alması gerekiyordu. Yeterli puanı alamadı, atanamadı. 90 almıştı. Ben 68,50 almıştım. Kooperatifte aldığım sertifikalar ve KPSS puanımla iki ay önce Milli Eğitim Bakanlığının 6 bin kişilik bir aşçı yardımcılığı alımı vardı. Ben de bu belgelerle başvurdum. Şansımı denemek istedim, oldu, kazandım. Sözleşmeli personel olarak Doğanşehir Fen Lisesine atandım." dedi.

İşe başladıktan sonra çocuklarına öğüt verirken daha gururlu olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Şimdi dikey geçiş sınavlarına girmeye çalışıyorum. Hukuk fakültesini kazansam çok güzel olur. Ancak tabii puanı yüksek, ben yine de şansımı deniyorum. Her zaman çocuklarıma diyorum ki 'Beni örnek alın.' Ben çok azmediyorum, zamanında okumadım, daha sonra okudum ama siz benim gibi geç kalmayın."

Kızının da üniversite sınavına hazırlandığını anlatan Çiçek, "Ben özellikle kızların okumasından çok yanayım. Çünkü kızların kendilerini garanti altına almaları lazım, mesleğini eline alsınlar diyorum. Umarım çocuklarıma iyi örnek olabilmişimdir. Azmin önüne geçilmez. Çünkü çalışmadan da olmuyor. Yaş asla fark etmiyor. Ben 43 yaşındayım, yine de denedim, denedim en sonunda başardım. Umarım herkese örnek olabilmişimdir, öncelikle de çocuklarıma." sözlerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu
2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ebe eşinin sözüyle başladı, damar yolu görüntüleme cihazı üretti
Ebe eşinin sözüyle başladı, damar yolu görüntüleme cihazı üretti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.