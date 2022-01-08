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Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış

Valilik otoparkına 2016'da bırakılan bombalı aracın infilak ettirildiği saldırı öncesinde PKK'lı teröristlere evini kullandırdığı belirlenen ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Ortaç hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı- Kararda, saldırının PKK'lı failine evini kullandırdığı belirlenen sanığın, dağ kadrosuna erzak temin ettiği ve teröristlere kılavuzluk hizmeti sunduğu bilgisine yer verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 11:59
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Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış

- Adana'da "terör örgütü PKK üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Ortaç hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın 2016'da valilik otoparkındaki bombalı araçla düzenlenen saldırının terör örgütü PKK'lı faili ve bazı örgüt üyelerine evini kullandırdığı belirtildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 29 Haziran'da, 24 Kasım 2016'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Ortaç hakkındaki gerekçeli karar yazıldı.

Müşteki ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve ifadelerin bulunduğu 22 sayfalık kararda, PKK'nın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, Hüseyin Ortaç'ın örgütün kırsal alan ve kamplarındaki sözde üst düzey sorumlular "Derveş" ve "Behzat" kod adlı örgüt mensuplarıyla hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu, sanığın bu kişilerle kamp ve kırsal alan faaliyetleri yürüttüğü anlatıldı.

- Evini PKK'lı teröristlere kullandırmış

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen gizli tanık, "PKK'nın dağ kadrosundan Hebatkar, Baver, Behzat ve Derveş kod adlı sözde yöneticiler her türlü ihtiyaçları için Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Ortaç'ın evine uğrar. Dağ kadrosunun ihtiyaçları bu evden karşılanır. Ayrıca dağ kadrosu tarafından istenen erzak temini ve kılavuzluk gibi ihtiyaçları da Hüseyin Ortaç yerine getirir." şeklinde beyan verdi.

Kararda, patlamayla ilgili ayrı davada yargılanan ve 12 Haziran 2019'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Vural'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki ifadesine de yer verildi.

Vural, Hüseyin Ortaç'ın evini teröristlerin kullanımına açtığını anlatarak, "Kendisi Derveş kod adlı PKK'lı teröristle irtibatlıdır. Talimatları bizzat ondan alır. Örgütsel faaliyetlerini PKK'nın emirleri doğrultusunda kırsal alanda yürütür." ifadesini kullandı.

- Valiliğe saldırılacağından haberi varmış

Hüseyin Ortaç'ın terör örgütü PKK'nın kırsal ve şehir yapılanmasında aktif rol adlığı belirtilen kararda şunlar kaydedildi:

"Sanığın Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'ndeki ikametinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan örgütün sözde yöneticilerince buluşma, toplantı, erzak ve kıyafet temini, bilgi toplama ve kılavuzluk amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Adana Valiliği engelli otoparkına bombalı aracı bırakan Çicek Karabulut'un saldırıdan önce yanındaki örgüt mensubu teröristle Hüseyin Ortaç'ın evine gittiği, banyo yaptığı ve evde sivil kıyafet giydiği belirlenmiştir. Saldırının faili Çiçek Karabulut ve ayrı bir saldırı için kente gönderilen diğer bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen 'Tirej' kod adlı Musa Özdemir'in öncü araçlarla Mardin kırsalından Adana'ya getirilmesinde Ortaç'ın etkin rol aldığı, 24 Kasım 2016'daki Adana Valiliğine yönelik saldırıdan önceden haberdar olduğu, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarına uyduğunu ve eylemin planlanması aşamasındaki rolü de dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırmasına karar verilmiştir."

- Süreç

Adana Valiliği otoparkında, park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Patlamayla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, firari Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz'ın dosyaları ayrılmıştı.

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Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bomba yüklü aracı otoparka park eden ve uzaktan kumandayla patlatan PKK'lı terörist Çiçek Karabulut hakkındaki dava, firari sanığın 23 Aralık 2017'de Mardin'de yürütülen terör operasyonunda etkisiz hale getirilmesi nedeniyle düşürülmüştü.

"Delil yetersizliği" gerekçesiyle 4 sanık beraat ettirilmiş, diğer sanıklar ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çaptırılmıştı.

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