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'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturuldu. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 12:36
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'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57'lik artışla 159 binden 250 bine yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, geçen yıl aralık ayı sonunda Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, değişiklik sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 artarak 159 binden 250 bine çıktı.

Mesleki eğitim merkezlerinin bulunduğu iller arasında 8 bin 312 öğrenci artışıyla 22 bin 34'e ulaşan İstanbul ilk sırada yer alırken, 5 bin 43 öğrenci artışı ile Ankara ikinci ve 4 bin 548 öğrenci artışı ile Adana üçüncü oldu.

- "İstihdamı artıracak tarihi bir adımdır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, kanunda yapılan yeni düzenlemelerin, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

Artık mesleki eğitim merkezlerinin hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model haline geldiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturuldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını da tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli bir fırsat, mesleki eğitim merkezleri üzerinden ortaya çıktı."

Özer, bu sürece emek veren çalışma arkadaşlarına ve 81 il yöneticisine teşekkür etti.

- Kanunda yapılan değişiklik

Kanunda yapılan değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te biri kadar ücretin tamamı devlet tarafından ödenecek.

Üçüncü sınıfın sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret ise asgari ücretin 3'te birinden yarısına çıkarıldı.

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