Acil serviste güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı

Bursa'da bir hastanede, özel güvenlik görevlisi, Covid-19 önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hasta yakınına kafa attı.

Hasta yakınının özel güvenlik görevlisine küfür ettiği, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hastanede yatan yakınını ziyarete gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

BURNUNA KAFA ATTI

Güvenlik görevlisi ile zor kullanarak odadan çıkardığı genç arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Diğer hastaların ve yakınlarının gözü önünde başlayan kavgada güvenlik görevlisi genç adama kafa attı.

Burnuna darbe alan genç; aynı güvenlik görevlisi tarafından hastaneden dışarıya çıkarıldı. Diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga sonlandırıldı.

Darbe alan genç ise kanayan burnuna tampon yaparken, görevlilere "Siz o adamın yukarıda yaptığı muameleyle aşağıda yaptığı muameleyi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Özel güvenlik görevlisi, hastanenin kurallarına uymayan ve ailesine sinkaflı küfürler savuran hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.