TFF'den, kulüplerin 'maçlar ertelensin' çağrısına cevap!

Futbol kulüplerinin artan koronavirüs vakaları sebebi ile "maçlar ertelenesin" talebine, "Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik" başlığıyla cevap veren TFF, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez." kararını açıkladı.

'Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz'

"Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz." denilen açıklama şöyle devam etti:

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.