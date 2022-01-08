Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu: Kamerada izlediklerine inanamadı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu: Kamerada izlediklerine inanamadı

Nevşehir'de Kemal Sunal'ın "Kılıbık" filmi gerçek oldu. Sattığı evi tekrar almak isteyen adam, yeni ev sahibinin başına kiracılarını musallat etti. Kabusu yaşayan kadın kamera taktırdı, gördüklerine inanamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 15:56
Yazdır
Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu: Kamerada izlediklerine inanamadı

Nevşehir'de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamer görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi Nevşehir'de gerçek oldu. Gönül Akçalı adlı kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı. Akçalı'nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar almak istedi. Evin değerinden düşük bedel teklif edilince evi satmadığını söyleyen Akçalı yaptığı açıklamada, "İki yıl önce bu evi almıştım. Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım. O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı. Kimisi kapıma geldi kapımın kilidini kırdı. Tekrar anahtar değiştirdim. Kimisi kapıma tekme, tokatla yanaştı. Bizi korkutmak için gecenin bir yarısı kapıma terlik fırlattılar" şeklinde konuştu.

Kendisine verilen rahatsızlığın bunlarla da sınırlı olmadığını iddia eden Gönül Akçalı, "Gece gelerek doğal gazımın vanasını kapattılar. Aşağıdan su vanasını kapattılar. Her bir kiracıya bir şeyler yaptırıyor" dedi.

"HAVALANDIRMA DELİKLERİNDEN GAZ SIKIYORLAR"

Komşuları tarafından evine biber gazı sıkıldığını iddia eden Akçalı, "Evimi havalandırmak için camlarımı açtığımda kimyasal gaz sıkıyorlar. Tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Bu da yetmiyormuş gibi lavabo ve havalandırma deliklerinden bile gaz sıkıyorlar. Boş buldukları yerlerden kimyasal gazlar sıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"OKSİJENİMİZİ KESTİLER"

Daha önce gerekli yerlere müracaat ettiğini ancak iddialarını ispatlayamadığı için takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Akçalı, "

Çok zor durumdayız, yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyorum. Evde kalan yaşlı bir annem var. Nefes alamıyor. 4 buçuk aydır kimyasal gazlar ile mücadele ediyoruz. Gaz olayını ispat edemediğim için zor durumdayım. Allah'ın verdiği oksijeni bizden kestiler"

ifadelerini kullandı.

"BİZE DELİ DİYORLAR"

Evlerinden dışarı çıktıklarında komşuları tarafından 'deli' diye hitap ettikleri iddiasında bulunan Akçalı

, "Komşularımız bize 'deli' diye hitap ediyor. 'Bunlar akli dengesini bozdu' diye iftira ediyorlar. Bunların birçoğunu kamera kayıtlarıyla ispat etmeye başladım dedi.

İftiralarla da mücadele ettiğini söyleyen Gönül Akçalı, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair başvurularda da bulundu. Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Akçalı, buradan gelecek raporu beklediğini belirtti

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti
Bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti
Gaziantep'te hasta yakınının doktoru darbetmesi kınandı
Gaziantep'te hasta yakınının doktoru darbetmesi kınandı
43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı
43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı
2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu
2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor

Bu Habere Tepkiniz

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?

EYT'lierin durumu ne olacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.