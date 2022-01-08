Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demir yolları sonraki yıllarda ihmal edildi. Hükümete geldiğimizde mevcut hatların tamamını neredeyse 0'dan yapılmışcasına yeniledik. Hem konvansiyonel hatlarımıza ilaveler yaptık, hem ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren, yüksek hızlı tren inşa ederek demiryolumuzu artırdık. Bu ne güzellik, bu ne konfor diye Allah'a yad ettim. Bir zamanlar Batı'da hızlı trenlere binerdik, Rabbim bize de yapmayı nasip eyledi. Bütün mesele gönül meselesi, azim...

Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Bugün çeşitli kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze, çeşitli yatırımların açışlarını da yapıyoruz. Biz elimiz boş gelmedik, dolu dolu geldik.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Hayatımız boyunca halka hizmet, Hakka hizmettir dedik. Bu anlayışla çalıştık, çabaladık. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında sokmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bizim vizyonumuz, evlatlarımızın gururla sahip çıkacakları bir Türkiye bırakmaktır. Dünya, yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Küresel finans krizi ile başlayan, Koronavirüs salgını ile gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte önce tek parti faşizmi eliyle ülkemizin elini kestiler, ardından darbeler ve destekledikleri vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Rahmetli Menderes'ten, Özal'a, Erbakan'a kadar bu kısır döngüyü kırmak isteyen herkesi saf dışı bıraktılar. AK Parti'nin 20 yıla yaklaşan kesintisiz iktidarı döneminde biz bu oyunların her biriyle mücadele ettik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu mücadelenin hepsiyle alnımızın akı ile çıktık. Siz destek verdiniz, yanımızda durdunuz...

Eğitimden sağlığa, adalete, enerjiye, ticarete, her alanda çağ atlayacak yatırımlar ile ülkemizi büyüttük. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a YHT gelecek? İnanır mıydınız? Yaptık mı? Kaptan köşküne geçtim, kaptan köşkünde pilotla beraber YHT'yi kullandık, Rabbim sana hamdolsun. Demek ki azmedersen olur, benim Karamanlı kardeşlerime bu layık... Buradan Konya'ya, Ankara'ya YHT ile gideceksiniz.

Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik, insanımızın refah düzeyini cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine getirdik.

Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültülere... Eski Türkiye'nin ne olduğunu en iyi onlar biliyor. Milletimiz, istikrar ve güven ikliminde ülkenin kaderini ona teslim etmedi, etmeyecek. İktidar ümitlerini ülkeyi yeniden siyasi, sosyal kaos günlerine bağlamalarının sebebi budur. Varsın ülke batsın, bitsin, yangın yerine dönsün. Varsın millet sefalete, umutsuzluğa gark olsun, yeter ki bunların gemileri yürüsün!