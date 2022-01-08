Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler bedelli askerlik 2022 ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor.

Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

2022 bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ücretinin 55 bin 194 lira olarak açıklandı.

26 Haziran 2019'da başlayan yeni askerlik sistemi konusunda da değerlendirme yapan Akar, bu sistemde erlerin de general olabildiğini anımsattı. Yeni askerlik sisteminin, 1927'den itibaren 2019'a kadar değişen ve gelişen şartlar, ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılarak geldiğini ve sistematiğinin bozulduğunu anlatan Akar, yeni sisteminin yoğun çalışmaların ardından belli olduğunu ve bir sistem haline geldiğini kaydetti.