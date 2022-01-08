Elektrik zammı yargıya taşındı!
Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarının iptali için Danıştay'a başvurdu. Federasyon konuya ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 17:38
Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 12 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3'de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız