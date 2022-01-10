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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Ocak 2022 14:00
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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteletme sürecinde Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmalarını gerektirecek nitelikte belgelerin (sağlık kurulu raporu, eş görev yeri belgesi vb.) istenilmemesini ve veri girişlerinin ileri ki bir zamanda da yapılabilmesi adına sistemin açık tutulduğunu belirten bir e-maili il milli eğitim müdürlüklerine göndermişti;

AkabindeMilli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyeceği açıklanmıştı.

Bu açıklamalar; 2010 yılı zorunlu hizmet affı öncesinde de 2009 yılında zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelemesi yapıldığından zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştu.

Fakat TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinde zorunlu hizmet affını içeren bir madde bulunmamaktadır.

Kaldı ki zaten zorunlu hizmet affı kanunla gelmez, gelemez, zorunlu hizmet affı gelecekse Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak gelir.

PEKİ, ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN KANUN HANGİSİDİR?

Eski adı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olan 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Bu 652 Sayılı KHK'nın "Atama" başlıklı 37. maddesi 4. fıkrasında öğretmenlerin er değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esasların yönetmelikle belirlenmesi hüküm altına alınmıştır.

İşte o madde;

"Atama

MADDE 37 - (4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

Bu maddeye göre; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak usül ve esaslar belirlenmiştir.

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI YÖNETMELİĞİN 42. MADDESİ 1. FIKRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK GETİRİLİR.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri belirlenmiştir.

İşte o Madde;

KAPAT [X]

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 42 - (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar: çalışmakla yükümlüdür.

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı yönetmeliğin 42. maddesi 1. fıkrasında yer alan "6/5/2010" tarihinde değişiklik yapılarak getirilir. Bu tarih yönetmeliğin yayımlandığı tarih olur.

Ahmet KANDEMİR

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Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
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