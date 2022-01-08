Şanlıurfa sınırında patlama: Şehit ve yaralı askerler var!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Ocak 2022 19:51
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Patlamada şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.
ŞANLIURFA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız