Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19'un varyantlarıyla ilgili uyarılarını tekrarlayarak "Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 18:27
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız