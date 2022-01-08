Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'a mağlup oldu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Galatasaray kendi sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenildi.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırladı.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de gol üretemedi.
11. dakikada sahneye çıkan Suleymanov, Giresunspor'u öne geçiren golü attı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor devre arasına 1-0 önde gitti
GALATASARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray, maçtan puansız ayrılarak 27 puanla 10. sırada yer aldı ve zirve takibinden bir hayli uzaklaştı.
Giresunspor ise puanını 25 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız