Kılıçdaroğlu'ndan, 'İBB'ye kayyum atanacak' iddiaları hakkında açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

"ÖYLE BİR İHTİMAL GÖRMÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 'teröristlerin istihdam edildiğine' ilişkin iddialara, Kılıçdaroğlu, 'Teröristse şimdiye kadar neredeler? Gitsinler mahkemeye versinler. Bu adam teröristse sen nasıl tutarsın orada' diyerek cevap verdi.

Altaylı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceği iddiasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Öyle bir ihtimal görmüyorum" diye cevap verdi.

Belediye çalışanlarına iftira atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepsinin tazminat davası açmasını isteyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, İBB'deki teftişler hakkında, "Vicdanlı müfettişlere güveniyorum" diye konuştu.

TÜİK AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yaptığı ziyarette, TÜİK binasına alınmamasına ilişkin, Kılıçdaroğlu, "Başkanla konuşacaktım. Bağımsız kuruluşun buldukları rakamla sizin bulduğunuz rakamlarla dağlar kadar fark var. Ben sade vatandaş olarak gidip alışveriş yapıyorum, sizin verdiğiniz rakamlarla alakası yok" diyerek, "Sadece bunları soracaktım" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA DAVET

İktidardan, muhalefetin halkı sokağa davet ettiğini yönelik eleştirilere Kılıçdaroğlu, 'İnsanlar çıkıp bir bildiri okuyacaklar. Baskı, cop... Her şey var. Nasıl yapacak bu insanlar? İnsanlar düşüncelerini söylerler, gösteri yapabilirler. Anayasa, önceden izin almaksızın gösteri yapabilirsin diyor ama Anayasa da askıya alındı' diye tepki gösterdi.

Altaylı'nın 'Siz de Anayasa askıya alınmış gibi yapmıyor musunuz?' sorusuna Kılıçdaroğlu, 'Biz miting yapacağımız zaman da izin alıyoruz. Biz çatışma çıkmasın diye bizde gösterilen yerde miting yaptık' yanıtını verdi.