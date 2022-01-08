Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çıkarma işleminde elendi
Basit bir matematik sorusu karşısında joker hakkını kullanıp arkadaşını arayan genç yarışmacı, verdiği yanıtın ardından üçüncü soruda elenmiş oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 21:52
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümü dikkatleri üzerine topladı.
Yarışmacılardan Elif Karagöz, ilk iki soruya doğru cevap verirken üçüncü soruda zor anlar yaşadı.
26 yaşındaki Karagöz,
"Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?"sorusuyla karşılaştı.
Şıklarda ise sırasıyla 1, 2, 5, 23 yanıtları yer aldı.
JOKER HAKKIYLA MÜHENDİS ARKADAŞINI ARADI
Cevaptan emin olamayan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak inşaat mühendisi olan arkadaşı Fırat Kara ile görüştü.
'23' YANITINI VERDİ, ELENDİ
Bunun üzerine arkadaşının yanıtını dinleyerek cevap hakkını 23'ten yana kullanan Karagöz, cevabın 5 çıkmasıyla yarışmaya veda etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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