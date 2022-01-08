Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'

Kocaeli'de ikinci el araç alım satımına yönelik yaşanan dolandırıcılık şaşkına çevirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ocak 2022 23:07
Yazdır
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'

Kocaeli'de, internet üzerinden aracını satışa koyan kişiyle irtibata geçen telefon dolandırıcısı, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan asker olarak tanıttı. Bu kişi, araç sahibiyle anlaştı. Asker olduğunu söyleyen kişi, bu kez kentteki bir oto galericiyi aradı. Galericiye acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip, internette ilan verdiği aracını değerinden daha düşük bir fiyata satabileceğini belirtti. Dolandırıcı, her iki kişiye de görevi nedeniyle şehir dışında olduğu için işlemler için bir arkadaşını göndereceğini söyledi.

Araç sahibi ve oto galericiyi yalanlarıyla kendisine inandıran dolandırıcı, iki tarafı noterde buluşturdu. Dolandırıcı, düzenlediği sahte dekontu araç sahibine gönderip, aracı, arkadaşı diye tanıttığı oto galericiye devretmesini, oto galericiden de parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi. Banka hesabını kontrol eden araç sahibi, paranın kendisine ulaşmadığını görüp, bankayla iletişime geçti. Banka yetkilisinin dekontun sahte olduğunu ve hesabına böyle bir para yatırılmadığını söylemesi üzerine araç sahibi dolandırıldıklarını anladı. Noter hesaba bloke koydurmak istediğinde ise paranın çekildiği anlaşıldı. İmzaya kalan araç satışı ise yapılmadı.

Kocaeli Galericiler Sitesi Başkanı Fahrettin Batı, araç alıp satarken hem vatandaşlardan hem de galericilerden dikkatli olmalarını isteyerek, "Biz şu anda günlük en az 3- 4 defa oto ticaret merkezimizde anonslar yapıyoruz. Bizim merkezi sistem mesajlaşma sistemimiz var orada da mutlaka uyarıcı mesajlar atıyoruz. Bununla birlikte de buradaki 91 dükkanın en az yarısını ben ve yönetici arkadaşlarımız tek tek gezerek bu olayı anlatıp insanları uyardık. Bu çok önemli bir konu. Vatandaşlarımız bu konuya dikkat etsin, aksi halde canları yanar" dedi.

"PAZARLIKLARIN TAMAMINI YÜZ YÜZE YAPSINLAR"

Hem alıcıların hem de satıcıların pazarlığı yüz yüze yapmasının daha faydalı olabileceğini söyleyen Batı, "Kocaeli'de bizim burada iki tane arkadaşımız mağdur. Bir tanesinin parası gitti, bir tanesinin de arabası gitti. Körfez ilçesinde, Kandıra'da bazı köylerden ve diğer esnaf arkadaşlarımızdan bu şekilde dolandırılan şu anda en az 10 kişi var. Vatandaşlara tavsiyemiz, eğer alıyorsa da satıyorsa da bu pazarlıkların tamamını karşılıklı yüz yüze yapsınlar. Telefonun ucundaki kişilere asla itibar etmesinler" diye konuştu.

"HEM ARAÇ SAHİBİ HEM GALERİCİ MAĞDUR"

Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntemle araç sahibi ve oto galericileri karşı karşıya getirdiklerini ve bu nedenle büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Batı, "Mağdur olan insanların birçoğu savcılığa şikayette bulundu. Bunlardan iki tanesi de benim esnaf arkadaşım. Bu arkadaşlarımdan birisi aracın sahibi diğeri ise aracı satın alacak kişi. Bunlar birbirlerini ciddi derecede suçladılar, hukuk önünde de suçlamalar oldu. İki gün üçer saatlik toplantılar halinde kendilerini zor ikna ettik. Şu anda kendilerini bu tarz bir şebekenin içinde olmadıklarına inandılar. Ortak hareket ederek dolandırılma konusuyla ilgili ortak avukat üzerinden dava açtılar" diye konuştu.

"15 YILLIK GALERİCİYİM BAŞIMA BU GELDİ"

Dolandırılan oto galeri sahibi Hamza Dizman, "E.G. isimli bir kişinin hesap numarasıydı. 260 bin lirayı hesaba gönderdim. Bu arada satış olmuştu, sadece imzalar kalmıştı. Daha sonra dolandırıldığımızı anladım. Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz. Anında parayı hesaptan çektiler, parayı kurtaramadık. Daha sonra polise haber verdik ve ifade vererek şikayetçi oldum. Ben 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi, vatandaşlar çok dikkat etsinler ve ruhsat sahibi dışında kimsenin hesabına para atmasınlar" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Covid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron
Covid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çıkarma işleminde elendi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çıkarma işleminde elendi
Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi
Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Nefretin silinmesi için gayret ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Nefretin silinmesi için gayret ediyoruz

Bu Habere Tepkiniz

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?
EYT'lierin durumu ne olacak ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.