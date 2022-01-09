Milli sporcuya dolandırıcılık suçlaması: Eski ve yeni sevgili harekete geçti

Türkiye erkek sutopu takımı oyuncusu Yiğithan Hantal iddiaya göre, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisine cep telefonu aldırıp taksitleri ödemeyince hakkında dava açılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hantal'ın, daha sonraki sevgilisi Gaye Kurt'a da cep telefonu aldırıp, kredi kartını kullandığı iddia edildi.

Kadın, aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmayan sporcudan şikayetçi oldu. Kurt, Hantal'ın kız kardeşinin kendisini bir suç örgütü liderinin yeğeni ile tehdit ettiğini de öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.

Tehdit iddialarının odağındaki kız kardeş Zeynep Beşparmak da suçlamayı reddetti. Savcılık, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunduğu gerekçesiyle' Beşparmak'a 2.5 yıl hapis istemiyle dava açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR