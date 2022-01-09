Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a şok bir itirafta bulunarak biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Yüksek Mühendis Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, Orhan Yılmaz'ın soyundan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Babalık davasında ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla 14 yıl sonra açıldı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.

Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Böylece Hakan Yılmaz, biyolojik babası olduğu netleşen işadamı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kayıt edilecek.

DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine 2010'da babasının, aralarında soy isim benzerliği de bulunan iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrenmiş, 2007 yılında ölen iş insanına yönelik babalık davası açmıştı. İlk davadan tehdit edildiği iddiasıyla bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, Bursa 5. Aile Mahkemesi, iddialar üzerine mezarın açılmasına ve cesetten DNA örneği alınmasına karar vermişti.

Nazif KARAMAN