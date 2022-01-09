Sağlık turizminde 10 bin elemana ihtiyaç var

Alanya'da düzenlenen Sağlık Turizmi Eğitimi Çalıştayında konuşan Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına bir destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 10-15 bin eleman açığımız var. Çalıştay raporumuzu YÖK'e sunacağız. İki yıllık eğitim programları ile sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar" dedi.

Dr. Terziler, saç ekimi ve saç tedavileri alanındaki son gelişmeleri de paylaştı: Saç ekimine bakıldığı zaman ön plana çıkan ülkeler arasında İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türkiye ön planda.

Estetik cerrahiye bakıldığı zaman yine kıta Avrupa'sından Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa'nın yanında kuzey ülkelerinden Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden çok fazla akımlar aldık. Romanya'dan da güzel akımlar gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde Amerika ve Kanada gibi okyanus ötesinden de gelenler var. Geçen yıl Japonya'dan ve Hindistan'dan yoğun talepler alıyorduk ancak Covis-19, Asya'nın akımını oldukça azalttı.