Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü

Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş, görevden alınırken, şimdiki karşılığı 15 milyon lira olarak hesaplanan kayıp para için dava açılıyor.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 09 Ocak 2022 08:35
Yazdır
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü

Diyarbakır-Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğrenci taşıma ihale yolsuzluğuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yolsuzluk olayına adı karıştığı halde hala görevde olan Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş, görevden alınırken, şimdiki karşılığı 15 milyon lira olarak hesaplanan kayıp para için dava açılıyor.

17 RAPOR YETMEDİ

Bağlar ilçesine köy ve kasabalardan 4 bin 263 öğrencinin 333 araçla taşınması için 6 yıl önce ihale yapılmıştı. İddialar üzerine bu ihaleyle ilgili 17 soruşturma açıldı. Müfettişler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına göre en fazla 5.3 milyon lira ödenmesi gerekirken, 2.3 milyon lira fazla ödemeyle ihalenin 7 milyon 898 bin liraya yapıldığı saptandı.

MÜDÜR KALMIŞTI

Bağlar MEM Şube Müdürü Mehmet Girgin Uçar ve hukuk işleri sorumlusu Adnan Hurata'dan zararın tahsili istenirken, ihaleyi onaylayan Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş hakkında takdir yetkisi dönemin Diyarbakır MEM Hasan Aslan'a bırakılmıştı. Aslan ise Bağlar Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş'ı görevden almadı.

Bakan emriyle görevden alındı

SÖZCÜ'de geçen hafta çıkan haber üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in emriyle Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş görevden alındı. Diyarbakır MEM de, maddi karşılığı şimdi 15 milyon liraya çıktığı öngörülen 2,3 milyonluk kamusal zararın tespiti ve faiziyle tahsili için dava açıyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Hırsızın da böylesi! Markette ürünleri seçerek çaldı
Hırsızın da böylesi! Markette ürünleri seçerek çaldı
Boğazı kesik halde bulunan Batuhan hemşire büyük bir sır vermiş
Boğazı kesik halde bulunan Batuhan hemşire büyük bir sır vermiş
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
Misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü
Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü!
Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü!

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?

EYT'lierin durumu ne olacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.