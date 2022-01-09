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Türkiye'nin Sibiryası -30 derecede omicron savaşı

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğu Ardahan'da kara kış çok çetin geçiyor. Türkiye'nin Sibirya'sı olarak kabul edilen bölgede göller, nehirler, ağaçlar, arabalar her şey buz tutmuş durumda. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir mücadele veren sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 09 Ocak 2022 08:46
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Pandemiyle mücadelede 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu. Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Sabah Gazetesi, Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesailerine tanıklık etti.

HER ŞEY BUZ TUTTU

Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. O kadar soğuk ki 112 Acil Sağlık ambulanslarının harekat halindeyken donduğu anlatılıyor. Bu yüzden sağlık çalışanları araçlar donmasın diye belli aralıklarla sürekli çalıştırıyor. Biz de Göle Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile birlikte aşı ve filyasyon çalışmalarına katılıyoruz.

Zorlu yollardan geçip Kars sınırındaki köylere ulaşıyoruz. İlk durağımız Esenyayla Köyü, üçüncü doz aşısını vurmak için 82 yaşındaki Zeytun Altun'un evine gidiyoruz. O kadar soğuk ki eve aşı çalışması için giren Doktor Furkan Çelik, hastanın ateşine bakmak için çalışmayan ısıölçer cihazını sobanın üzerine tutuyor. Cihaz ısındıktan sonra çalışmaya başlıyor.

Ateş ölçülüp, tansiyonuna bakılıyor. Aşı vurulduktan sonra 10 dakika tedbir amaçlı evde bekliyoruz. Çay ikram ediliyor. Sonraki durağımız Küçük Altınbulak köyü, 85 yaşındaki Firdevs Çalıkıran'ın evine gitmeye çalışıyoruz. Hemşire Tuğbanur Demir, ev sahiplerini arayıp yol tarifi istiyor. Köyün yolları çok kötü, uzun uğraşlar sonunda eve varıyoruz. Kapıda köpekler araçtan inmemize müsaade etmiyor.

Aşı yaptıracak her kişi için bir borkod oluşturuluyor ve aşı yapılmadan önce sisteme girilmesi gerekiyor. Evin içinde internet sıkıntısı var. Tuğbanur Hemşire, internete ulaşabilmek için dışarı çıkmak istiyor. Köpek yine müsaade etmiyor. Cam kenarında köpek havlamaları eşliğinde aşı önce sisteme girilip sonra yapılıyor. Son durağımız Gülfiraz Ceco'nun evi. Ceco ve ailesi karlı, buzlu yollardan gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor. Soruyorum, sağlık çalışanları her aradığınızda geliyorlar mı diye? "Allah razı olsun ne zaman arasak geliyorlar" diye cevap veriyor ev sahibi.

Hemşire Dilan Kalkan Güner de, "Biz Türkiye'nin en soğuk ilçesi Göle'de görev yapıyoruz. Arabalar donsa da, yollar kapansa da işimizi severek yapıyoruz. Zorlu yollardan ulaştığımız hastanın bir teşekkürü bize yetiyor" diye konuşuyor. Göle'de aşı çalışmalarına katıldıktan sonra Ardaha'a geçiyorum. Hava -9 derece. Geceyi 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte geçireceğim.

112 ACİL GÖREV BAŞINDA

Ardahan şehir merkezinde 112 Komuta merkezindeyim. 112 Ekipleri Gürcistan sınırından Karadeniz yaylarına uzanan bir hatta durmadan çağrılara gidiyor. Merkezde Nöbetçi Doktor Feyzanur İnan var. Çağrı karşılamada Aziz Özbek, Ayşenur Boz gelen çağrıları 112 ekiplerine dağıtıyor. Ekipler korona vakalarında trafik kazalarına kadar gelen bütün çağrılara gidiyor. 112 ekiplerinin en büyük bir iş yükü de şehir dışına olan hasta sevkleri oluşturuyor. Tedavisi Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılamayan hastalar Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır'daki hastanelere sevk ediliyor. 112 ekipleri ile dağ köylerinden gelen çağrılara gidiyorum. Soğuk havalar tek gündem maddemiz.

ARDAHAN ANJİYO MERKEZİ İSTİYOR

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ardahan'da korona sayılarının neredeyse sıfırlandığını söylüyor. Ardahan'a Anjiyo Merkezi istediklerini söyleyen Erkan Özdemir, "Ardahan 100 bin nüfusuyla küçük bir şehir. Bin 400 sağlık çalışanımız ile şehirde ihtiyaçlara cevap vermek için çalışıyoruz. Devlet hastanemiz şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor, ambulans sayımız yeterli. Tek bir isteğimiz tek bir dileğimiz var Ardahan'a Anjiyo merkezi istiyoruz" dedi.

BİRLİKTEN BAŞARI GELDİ

Ardahan'da resmi kurumlar arasındaki sağlıklı iletişimin sayesinde korona virüs ile mücadelede büyük başarıların sağlandığını söyleyen Özdemir, "Ardahan Valisi Hüseyin Öner, valiliğin tüm imkanları ile sağlık çalışanlarına destek oldu. Birlikte canla başla çalıştık. Şehirdeki birici doz aşılama oranını yüzde 90'a çıkarttık. Yaylalarımızdan dağ köylerimize kadar şehrin en ücra noktasına kadar ulaştık" diye konuştu.


Uğur YILDIRIM

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