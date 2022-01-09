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Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Yeni ekonomik sistemin yasal altyapısını oluşturan tematik ekonomi paketi TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Öğretmenlik meslek kanunu da komisyonda ele alınacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 09 Ocak 2022 10:08
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Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Yeni ekonomik modelin yasal alt yapısı oluşturuluyor. 18 maddelik tematik ekonomi kanunu teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. .

Yeni dönemde bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkı payı yüzde 25'den, yüzde 30'a çıkarılacak. "Kur korumalı TL vadeli mevduat"ın yasal çerçevesi çizilecek.

Teklifle doğalgazda kademeli fiyatlandırma dönemine geçilecek. Kullanım miktarına göre doğalgaz arz fiyatı değişecek.

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olurken, ihracatçı firmalarda kurumlar vergisi indirimi yüzde 1 olarak düzenlenecek.

Öğretmenlere 4 farklı kadro

Öğretmenlik Meslek Kanunu da Milli Eğitim Komisyonu'na geliyor. Öğretmenliğin kariyer temelli meslekler arasındaki yerini almasını hedefleyen düzenleme ile öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek.

10 yıl öğretmenlik yapan, uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmenler de başöğretmenliğe yükselebilecek. Ayrıca Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilecek.

Grup toplantıları yapılacak

AK Parti grubu yeni yılın ilk grup toplantısını bu hafta yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajlarını çarşamba günü grup kürsüsünden verecek.

CHP ve MHP grup toplantılarını her hafta olduğu gibi Salı günü gerçekleştirecek.

Liderlerin gündeminde ekonomi ve siyasetteki son gelişmeler olacak.

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