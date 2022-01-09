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Zor şartların aranan adamları: Jandarma komandolar engel tanımıyor

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştirilen ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen 'zor şartların aranan adamları' jandarma komandoların eğitimi, nefes kesti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 11:02
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Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde jandarma komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. Jandarma komando olarak görev alacak olan subay, astsubay ve uzman erbaşlar; ferdi ve timin bir parçası olarak her türlü iklim, arazi ve muharebe koşullarında 'teröristle mücadele harekatına' yönelik temel harekat kurallarını bilen ve uygulayan, özgüvenini kazanmış, silah ve teçhizatını etkin bir şekilde kullanabilen, fiziki yetenek ve dayanıklılığı yüksek, attığını vuran ve savaşçı ruhu kazanmış, cebri yürüyüş sonrası fiziki gücünü koruyan ve verilen görevi yerine getirebilecek yetkinlikte yetiştiriliyor.

Hem teorik hem pratik mayın ve EYP eğitimi

2 hafta süresince 'Mayın Dedektörü Kullanıcı Kursu' alan kursiyerler, teröristlerin tuzakladıkları mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) konusunda teorik bilgiler ediniyor. Mayın dedektörü ile patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele dersleri alan kursiyerler, bölücü terör örgütü üyeleri tarafından son zamanlarda meskun mahal ve arazide kullanılan; patlayıcı madde, EYP ve mayın örneklerini görüp mayın ve EYP tespit imkanı sağlayan, gerçek arazi deneyimini sanal ortamda sunan bir dedektör eğitim simülasyonu olan 'Mergen Parkur' ile teorik eğitimini tamamlıyor. Ardından araziye çıkan kursiyerler, mayın dedektörünü etkili biçimde kullanarak tuzaklanan mayın ve EYP'leri dedektör yardımıyla tespit edip imha ederek birliğin güvenli bir şekilde operasyon bölgesine intikal etmesini sağlıyor.

Zor şartların aranan adamları

Ülkenin her bölgesinde görev yapabilecek kabiliyette eğitim gören, komutanlarının "Zor şartların aranan adamları" olarak ifade ettiği jandarma komandolar, her türlü zorlu şartlar altında yeterli fiziki beceri ve kabiliyete ulaşmak için engelli koşu parkurunda eğitim görüyor. Güç kazandırma amacı da bulunan parkurda, engellerden nasıl sıyrılacaklarını öğrenen kursiyerler, zorlu görevlere dayanıklılığı artmış şekilde hazırlanıyor.

Karakol emniyeti ve saldırılara karşı zorlu eğitim alıyorlar

Terörist unsurların karakollara ve üs bölgelerine yönelik taciz atışlarına karşı zorlu eğitimden geçirilen kursiyerler, gerçekçi saldırı-sabotaj provaları ile reaksiyon ve farkındalıklarını geliştiriyor. Teröristlerin söz konusu eylemlerine engel olmak veya saldırıları etkisiz hale getirmek maksadıyla uygulanan Karakol Emniyeti ve Saldırılara Karşı Koyma Eğitimlerinin sonucunda kursiyerler, en doğru kararı vererek hızlı bir şekilde uygulayabilecek donanıma sahip oluyor.

Teröristlerin inlerine giriyorlar

Kursiyerlerin bir diğer hayati önem taşıyan eğitim alanı ise mağara ve sığınaklara yönelik. Bölücü terör örgütü üyelerinin kış aylarını geçirdiği yer olan mağara ve sığınaklar her ne kadar doğa şartlarına uygun ve gizli olarak yapılsa da kahraman Türk komandoları, yaptıkları operasyonlarla bu mağara ve sığınakları tespit edip yok ediyor. Mağara ve sığınak aramalarında kursiyerlere mağara ve sığınakların tespiti konusunda eğitimler verilirken, eğitimlerde yapılan tatbikatlar ise gerçek operasyonları aratmıyor. Kursiyerler mağara ve sığınağın tespit edilmesinin ardından, ilk olarak ağır silahlarla bu noktaları ateş altına alıyor. Tam isabetli atışların ardından ise komandolar, mağara ve sığınaklara operasyon düzenleyerek teröristlerin inlerine giriyor.

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