Ağrı'da tırın dorsesine gizlenmiş eroin ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 16:36
İran'dan Türkiye'ye gelen 54 AA 443 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.
X-ray taramasında dorsenin tabanından şüphelenen ekipler, tırı arama hangarına çekti.
"Smoke", "Piku" ve "Gece" isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanında inceleme yapan ekipler, 70 paket halinde 62 kilo 154 gram eroin ele geçirdi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tıra el konuldu.
Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü G.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız