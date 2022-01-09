Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Ocak 2022 17:17
Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız