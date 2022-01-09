Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Okul bahçesinde tören için kurulan mikrofonun başına geçen ve öğrencilere şarkı söyleyen genç öğretmen, müdüre yakalandı. Öğrenciler ise şarkıyı dinlerken müdürün geldiğini öğretmenlerine belli etmedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ocak 2022 18:22
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi.
Yonca Evcimik'in "Bandıra Bandıra" şarkısını söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi.
Öğretmenin şarkıya devam ettiği anlarda müdür bir yandan gülerken bir yandan da mimikleriyle öğrencilere durumu fark ettirmemelerini söyledi.
Öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız