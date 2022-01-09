Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ocak 2022 19:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yukatel Kayserispor-Altayspor karşılaşmasına
yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Yukatel Kayserispor'a teşekkür
etti.
Bakan Koca:
"Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."