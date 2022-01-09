Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 20:27
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız