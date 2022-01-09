Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Ocak 2022 21:39
Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız