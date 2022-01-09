Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Ocak 2022 22:12
Ovacık ile Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için iki ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız