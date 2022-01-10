3 üniversite 44 personel almak için ilana çıktı
Konya Karatay, Muğla Sıtkı Koçman ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
KTO ilanı detayları için tıklayınız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ocak 2022
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ocak 2022
Isparta UBÜ ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız