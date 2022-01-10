Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz Bölgesi, Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'de ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.