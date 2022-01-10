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Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor

Yapılan bütün uyarılara, kesilen cezalara ve alınan tedbirlere rağmen stokçuluk faaliyetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak balık fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 07:15
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Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor

2021'in son aylarında bolluk sebebiyle fiyatlar büyük oranda düşmüş, hamsi 10 liralık etiketiyle sevindirmişti. Yine kasım ayında çinekop 35 liradan, sarıkanat 45 liradan satılıyordu. Aynı tarihlerde çipura 30-40, levrek 29-45 lira aralığında seyrediyordu. Bugün aradan sadece bir buçuk ay geçmesine ve dolardaki yükselişin frenlenmesine rağmen balık fiyaları en az yüzde 50 oranında pahalanmış durumda!..

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HAMSİNİN KİLOSU 50-60 TL

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre; kasım-aralık döneminde soğuk hava deposu olan aracılar, balıkçılardan yüklü miktarda alım yaparak stokladı. Bugün pazarda hava şartları sebebiyle arz azalınca, balıklar da el yakmaya başladı. İstanbul'da bazı semtlerde hamsi 50-60 liraya, çipura ve levrek 140 liraya, sarıkanat 150 liraya ulaşmış durumda. Balıkçılar, artan fiyatların sadece hava şartlarından kaynaklanmadığını, stokçuların pazara ürün vermemesinin de bunda etkili olduğunu vurguluyor. "Balık az olunca stokçular ellerindeki balığı 2-3 kat fazlasıyla piyasaya çıkarıyor" diyen balıkçılar "Çipura ve levrekte ise durum biraz farklı. Onlar besi ve ihracat balıkları olduğu için dövize endeksli. O yüzden pahalı oluyorlar" açıklamasında bulunuyor.

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