Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızda telefonları elimizden bırakmaz hale geldik. Telefonlar, bilgisayarlar, tabletler derken teknoloji tüm hayatımızı sarmış durumda. Kitapları bile tabletler üzerinden okuyor, alışverişlerimizi oturduğumuz yerden telefonlar üzerinden yapıyoruz. Bu gelişim, iletişim alanına da yansıyor. Özellikle son yıllarda teknolojinin çocukların da hayatında önemli bir yer kaplamaya başlamasıyla beraber, geleceğe yönelik tercihler ve yatırımlar da değişti.

Z KUŞAĞININ TERCİHİ 'FENOMENLİK'

2004 yılında Facebook, 2006 yılında Twitter ve 2010 yılında Instagram'ın kurulmasıyla birlikte internette 'çift yönlü iletişim'e geçildi. Öncesinde sadece internet sitelerinin sahipleri ve yöneticileri tarafından oluşturulan içerikler sunulurken artık sosyal medyayı kullanan herkes içerik üretip duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilir konuma geldi.

Sosyal medya ile birlikte internette çok büyük bir pazar ortaya çıktığını belirten Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, markaların ve kurumların alışveriş ve tanıtımlar için internete yöneldiğini, bunun da 'sosyal medya uzmanı', 'dijital medya uzmanı' gibi yeni meslek dallarını ortaya çıkardığını belirtti. Bu kurumsal meslekler dışında ortaya çıkan bir diğer meslek grubunun da 'Youtuberlar, Tiktokırlar ve içerik üreticileri' olduğunu belirten Öğe, "Bunların kazançları şu anda sosyal medya danışmanlarından biraz daha fazla. Sosyal medya danışmanları aylık olarak 10 ila 20 bin TL arasında bir kazanç elde ederken, bir içerik üreticisinin, yani sosyal medya fenomeninin kazandığı tutar 20 bin ila 200 bin TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Tiktok'ta sayfa açan bir içerik üreticisi aldığı abone sayısına, izlenme sayısına ve Tiktok'tan gelen hediye oyuncak sayısına göre günün sonunda bir kazanç elde ediyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİNİN SÜREKLİLİĞİ YOK

Bu kazanç oranlarını gören Z kuşağının 'YouTuber olmak' ya da 'içerik üreticisi olmak' gibi hayaller kurduğunu ve bunun için tehlikeli yollara başvurabildiğini belirten Öğe, özellikle ebeveynlere uyarıda bulundu. Öğe, "Z kuşağı çocuklarına sahip olan ebeveynlerin profesyonel olarak sosyal medya danışmanlarından, dijital medya danışmanlarından destek almalarını öneriyoruz" dedi.

Sosyal medyadan 'fenomen' olarak elde edilen kazançların sürekliliğinin garantisi olmadığını söyleyen Öğe, "Bu işin kesinlikle bir devamlılığı yok. Siz 1 milyon aboneye ulaştınız. Aylık 100 bin TL ücret elde ediyorsunuz. O sayfanız uygulama tarafından kapatılırsa herhangi bir şekilde itirazda bulunamazsınız ve çıkıp hakkınızı arayamazsınız. Elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. O yüzden tabii ki profesyonel bir hayatımız olacak. Eğitimimizi güzel bir şekilde tamamlayacağız ve sosyal medya mecralarında da yer almaya devam edeceğiz" dedi.