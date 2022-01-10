İbrahim Tatlıses'in şirketinde skandal!

Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
CİMER'e 2021'de en çok bu konularda başvuru yapıldı
CİMER'e 2021'de en çok bu konularda başvuru yapıldı
Havale yaparken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
Havale yaparken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
Ana sayfaHaberler Magazin

İbrahim Tatlıses'in şirketinde skandal!

İbrahim Tatlıses'in şirketinde müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın şirket hesabından kiralık araç tahsis edip, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır göstererek haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Fulya Akbay hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 10 Ocak 2022 07:24
Yazdır
İbrahim Tatlıses'in şirketinde skandal!

İbrahim Tatlıses'in şirketinde genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın ünlü sanatçıyı dolandırdığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, iddia konusu olay, bir denetim şirketinin hazırladığı rapor sonrası ortaya çıktı. Raporda, bir zamanlar ünlü türkücünün danışmanlığını da yapan Akbay'ın kendi hesabına para geçirdiği gibi, eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettiği belirtildi.

Raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık milyon 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı. Raporda ayrıca Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği anlatıldı.

Akbay'ın başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Akbay'ın bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hazırlanan raporun ardından Tatlıses suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Z kuşağı' sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 ila 200 bin TL arasında
'Z kuşağı' sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 ila 200 bin TL arasında
Leonardo DiCaprio'dan Sason Çayı'nda 47 yıl sonra görülen balık paylaşımı
Leonardo DiCaprio'dan Sason Çayı'nda 47 yıl sonra görülen balık paylaşımı
Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
Hafta sonu en çok 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' izlendi
Hafta sonu en çok 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' izlendi
Ece Üner'den, Bakan Nebati'ye gönderme: Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa
Ece Üner'den, Bakan Nebati'ye gönderme: Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa
Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi

Bu Habere Tepkiniz

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti

Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, ücretli öğretmenlerin alacağı maaşla ilgili paylaşım yaptı. Öğretmenlerin maaşının asgari ücretten az olduğuna dikkat çeken Gökbakar, "Duvara baktım, utanç hissettim" diyerek duruma tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.