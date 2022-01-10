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Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı

Çok fazla artan grip ve Kovid-19 vakaları yüksek riski de beraberinde getirdi. Bazı kişilerde iki virüsün birden görülme riski olduğunu söyleyen Prof. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İkisinin beraber olduğu kişilerde ne olacağını bilmiyoruz. İkisi de öldürebilir. Bu nedenle şu dönemde Kovid-19 aşısının yanında maske ve sosyal hareketliliğin azalmasının önemi daha arttı" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Ocak 2022 07:55
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Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı

Son günlerde artan grip ve Kovid-19 vakaları nedeniyle uzmanlardan uyarı geldi. Bazı hastalarda iki virüsün birden görülme riski olduğunu belirten göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Şimdi grip salgını da yaşıyoruz. Salgın yeni başlıyor, ilerde hastane ve yoğun bakımlarda yoğunluk olacak. Grip ve Kovid'in beraber olduğu kişilerde ne olacağını bilmiyoruz. İkisi de solunum yoluyla bulaşıyor. Öldürebilir. Grip salgınından da korunmak uzun sürüyor. Bu nedenle şu dönemde Kovid-19 aşısı da gerekli, grip olduğu için maske ve sosyal hareketliliğin azalmasının önemi daha da arttı" dedi.

UZUN SÜRÜYOR

Varyantların birbirine benzediğine dikkat çeken Akkoyunlu, "Esas sıkıntı şu biz 2021'de grip salgını yaşamadık tedbirliydik. Şimdi biraz gevşedik. Grip salgınından da korunmak uzun sürüyor. Bu nedenle şu dönemde Kovid-19 aşısının yanında maske ve sosyal hareketliliğin önemi daha arttı. Bizim en önemli kriterimiz hastanın aşı yaptırıp yaptırmaması. Aşının etkin döneminde değilse kesinlikle hasta ağır geçiriyor" şeklinde konuştu.

AŞISIZLAR AĞIR GEÇİRİYOR

Salgının yoğunlaştığı dönemden iki hafta sonra ölüm oranlarının belli olacağını söyleyen Akkoyunlu, "ikinci haftadan itibaren hasta ağırlaşmaya başlıyor. Sonra yoğun bakıma yatışlar başlıyor genel itibariyle böyle olduğu için salgın başladığında tedirgin oluruz. Şunu biliyoruz aşı yaptırmayanlar daha ağır geçiriyor. Bazıları hastalığın normal gribe çevireceğini söylüyor, ama kesinlikle çok fark var. Gribe benzeyecek bir varyant değil" dedi.


Vefatlara 10-15 gün sonra yansır

Piklerin vefat sayısına yansımasına değinen Prof. Başar Cander, "Piklerin vefat sayılarına yansıması 10-15 günü bulur. 10 gün içerisinde ölü sayısı artacaktır. Kovid-19 yoğun bakım bekleme süresi uzun değil bu da doluluğun yüzde 50'yi geçmediğini gösteriyor. Aşılanma var. Hastalığı biraz daha iyi takip ediyoruz. Rakamlar böyle gittiği için de 8-10 gün içerisinde ciddi bir yansıma olacak. Avrupa ve Amerika'yı takip ettik. Bunu ön görebilmemiz gerekirdi" diye konuştu.

Kuyruklar riski artırıyor

Grip vakalarının koronavirüsü geçtiğinin altını çizen Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, basit bir grip virüsü taşıyan hastaların Kovid-19 şüphesiyle PCR kuyruğuna girdiğine dikkat çekti. Cander, "Uzun süre kuyruk bulaş riskini artırıyor. Normalde grip semptomu gösteren hastalar aile hekimine gider ya da evinde kalırdı. Şimdi grip semptomları olan kişiler 'Acaba ben Kovid miyim' diye acillere başvuruyor. İkisi de solunum yoluyla bulaşan hastalık olduğu için grip olan kişiler Kovid olmasa bile kuyrukta virüs kapabiliyor. Evde istirahat ya da grip ilacı verilse bu kısır döngüden kurtulabiliriz. Yoksa istemediğimiz sonuçlar doğacak" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu

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