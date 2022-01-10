Sahte avukat emeklileri dolandırdı

Akıllara durgunluk veren dolandırma olayı, 2014 yılında İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Emekli olan Muhsin Er (63) ve Hakkı Ertaş (72) isimli iki akraba bir arkadaşlarının tavsiyesiyle, Bakırköy'de ofisi bulunan ve kendini avukat olarak tanıtan İlknur D.' ye giderek ondan davalarını takip etmesini istedi. Kendini avukat olarak tanıtan İlknur D. ise daha sonrasında avukatlıktan ihraç olduğunu ve vekaleti kendisi yerine başka bir arkadaşının alacağını söyledi. İlknur D.'ye inanıp, güvenen Muhsin Er peyderpey olarak toplamda 180 bin lira ödeme yaptı. Diğer mağdur Hakkı Ertaş 100 bin lira ödeme yaptı. Toplamda 280 bin lira dolandırılan iki akraba dolandırıldıklarını anlayınca bugün Bakırköy Başsavcılığı'na gelerek şikayette bulundu.

"AVUKATIM DEDİ, PARALARI ALIP ORTADAN KAYBOLDU"

Mağdurların savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde 2014 yılından bu yana inanıp, güvendikleri İlknur D.'ye davalarının takip edilmesi için toplamda 280 bin lira para verdikleri ve İlknur D.'nin kendilerini yıllarca oyaladığı aktarıldı.

Dilekçede "Bize vekaletin başka bir arkadaşı olan avukata verileceğini söyledi. Daha sonra biz vekalet verdiğimiz diğer avukatla görüştüğümüz de onun da İlknur D.'den alacaklı olduğunu öğrendik. Sonrasında biz İlknur D.'ye ulaşamadık ve böylece dolandırıldığımızı anladık. Nitekim bu şahsın benzer suçlardan cezaevine girdiğini öğrendik. Avukat olduğu yalanı ve davalarımızı takip edeceği bahanesiyle bizden para aldı. Parayı almasına rağmen davalarımızı takip etmeyen, ortadan kaybolan ve böylece bizi dolandıran İlknur D.'den şikayetçiyiz" ifadeleri yer aldı. Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.

"BİZİM GİBİ BAŞKALARIDA MAĞDUR OLMASIN"

Savcılığa şikayette bulunduktan sonra adliye önünde basın açıklamasında bulunan Muhsin Er "Avukatım diyen kadına güvenerek yanına gittik. Bizim bazı davalarımız vardı. Bize vekalet alamadığını başka bir arkadaşına aldırdığını söyledi. Biz ona vekalet verdik. Onu tanımıyorduk. Daha sonra biz toplamda 280 bin lira para verdik ve ortadan kayboldu. Bize ben avukatım dedi ama meğerse avukatlıktan atılmış. Bana işinizi halledeceğim dedi. 5-6 yıldır bizi oyalıyordu. En son 3 ay önce aradığımızda ulaşabildik. Yine bize 'İşinizi halledeceğim' dedi ve telefonu kapattı. Daha sonra hiç haber alamadık. Sonra bulamadık onu. Duyduğumuza göre dolandırıcılıktan cezaevine girmiş bir ara. Şimdi bizde savcılığa şikayette bulunduk. Onun bulunmasını istiyoruz. Bizim gibi başkaları da mağdur olmasın" dedi.

BÜŞRA ÇOBAN